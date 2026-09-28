روسيا: الخيارات غير السلمية تجاه إيران لا تجدي نفعاً

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن ريا نوفوستي أن ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، كتب على منصة إكس: إن أميركا تنتظر منذ عام 1980 انهيار اقتصاد إيران.

وشدد على أنه سيكون أفضل لأميركا ودول الخليج الفارسي والعالم بأسره لو قررت واشنطن أخيراً التركيز على الحلول السلمية. فالخيارات الأخرى لا تجدي نفعاً.

وكان السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد كتب سابقاً في صفحته الشخصية: قلت في برنامج (ميت ذي بريس) على شبكة إن بي سي الأميركية إن الرئيس بزشكيان وأنا لم نأتِ إلى نيويورك من أجل الحرب؛ بل جئنا لتهيئة أرضية السلام؛ ومع ذلك، ستبقى إيران صامدة في وجه أي اعتداء؛ حتى لو وصل الأمر إلى حرب أخروية.

وأوضح عراقجي أنهم في الوقت نفسه مستعدون للدبلوماسية الحقيقية أيضاً.

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