ممثل ایران في دورة الالعاب الاسبوية يحرز الميدالية الفضية في رياضة الكوراش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أحرز ممثل المنتخب الإيراني "رامين أحمد زاده" الميدالية الفضية في رياضة الكوراش ضمن منافسات وزن 81 كيلوغراماً في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في ناغويا باليابان.

جاء هذا الإنجاز في اليوم الثاني من منافسات الكوراش التي انطلقت صباح اليوم الاثنين في مجمع أيتشي للفنون القتالية.

وفي المباراة النهائية، واجه "أحمد زاده" نظيره الأوزبكي -بطل آسيا والعالم- وخسر أمامه بنتيجة 3-0، مكتفياً بالميدالية الفضية. وقد حقق "أحمد زاده" هذا الإنجاز رغم معاناته من إصابة تعرض لها منذ المباراة الأولى وتفاقمت خلال مواجهة نصف النهائي.

يذكر أن البطل الإيراني استهل مشواره بالفوز على التايلاندي راتانان كاونساثان والتركماني أحمد جاريف بالضربة القاضية، ثم تغلب في نصف النهائي على الياباني كين أويوشي بنتيجة 5-0 (نصف ضربة قاضية).

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