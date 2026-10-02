وقوع عدة انفجارات عنيفة في سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن مطار تفتناز العسكري السوري، الواقع في ريف محافظة إدلب، شهد صباح اليوم وقوع عدة انفجارات من مصدر مجهول.

وأعلن شهود عيان أن هذه الانفجارات وقعت بالتزامن مع تنفيذ رحلات استطلاعية فوق المنطقة.

وأفادت شبكة سوريا الآن، بنشرها صوراً تُظهر رؤية دخان كثيف من داخل المطار المذكور، بأن هذه الانفجارات وقعت على مدى ساعة ونصف.

كما رُجّح أن تكون هذه الانفجارات ناتجة عن بقايا الحرب في مطار تفتناز.

وفي سبتمبر الماضي أيضاً، شهدت منطقة شمال غرب سوريا وقوع عدة انفجارات، منها في المنطقة العسكرية قرب العيس في ريف حلب الجنوبي.

/انتهى/