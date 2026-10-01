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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:٠٢ م

النيابة العامة الإماراتية تأمر بالتحقيق في حادثة رحلة "فلاي دبي"

النيابة العامة الإماراتية تأمر بالتحقيق في حادثة رحلة "فلاي دبي"

أصدرت النيابة العامة الإماراتية أمراً بالتحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي وعلاقتها بأي نشاط إرهابي.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أعلنت أن النيابة العامة في هذا البلد أصدرت أمراً بالتحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي وعلاقتها بأي نشاط إرهابي.

ويأتي أمر النيابة الإماراتية في وقت اضطرت فيه رحلة رقم FZ1073 التابعة لشركة فلاي دبي، التي كانت متوجهة من دبي إلى تل أبيب، يوم الأربعاء 30 سبتمبر، إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً في مطار تبوك السعودي، بعد وقوع حادث أمني في قمرة القيادة.

وأعلنت شركة طيران فلاي دبي، في بيان لها، تعليق رحلاتها إلى الأراضي المحتلة، وقالت إن تعليق الرحلات على المسارات المرتبطة بإسرائيل سيستمر حتى تتضح أسباب الحادث الأخير.

/انتهى/

رمز الخبر 1974301

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