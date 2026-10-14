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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١١:٣٥ ص

الشيباني: إسرائيل تسلح مجموعات بالسويداء وتحاول زعزعة استقرار سوريا

الشيباني: إسرائيل تسلح مجموعات بالسويداء وتحاول زعزعة استقرار سوريا

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وتزودها بالسلاح والمال، في مسعى لـ"زعزعة الاستقرار في سوريا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء دعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشيباني مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافيور، في العاصمة دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال الشيباني: "لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024 (تاريخ الإطاحة بنظام بشار الأسد) وحتى اليوم".

وأوضح أن ذلك يجري "عبر قصف ممنهج للبنية التحتية، واحتلال أراضٍ سورية جديدة على الحدود الجنوبية، وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين".

وأضاف: "لا يزال مصير العشرات من المواطنين السوريين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي مجهولًا حتى الآن".

وبشأن الأوضاع في محافظة السويداء، قال الشيباني: "تدعم إسرائيل ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء".

وتابع: "وتزودها بالسلاح والمال لتنفيذ أجندة الفوضى في المنطقة".

وتشهد السويداء توترات أمنية منذ يوليو/ تموز 2025، عقب اشتباكات بين مجموعات محلية وعشائر بدوية، تخللتها اعتداءات إسرائيلية على الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، دعا الشيباني المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي السورية.

رمز الخبر 1974664
محمدرضا غفاری

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