ايران: مستعدون لشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قال محمد رضا عارف في الرسالة التي تلا سفير إيران لدى بيلاروسيا مساء الجمعة في مينسك خلال اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد ومسؤولين رفيعي المستوى - أن إيران مستعدة للمشاركة كشريك فاعل وموثوق وطويل الأمد في توسيع التعاون الاقتصادي والإقليمي مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.



وفي معرض تسليطه الضوء على الرابط المتزايد بين الأمن السياسي والاقتصادي، صرح بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بالتعددية الحقيقية والاحترام المتبادل والمساواة في حقوق الدول، وتنظر إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي باعتباره منصة حيوية لتعزيز التعاون الإقليمي.



وأعرب النائب الأول للرئيس الايراني عن تقديره لحكومة وشعب بيلاروسيا الصديقين - ولا سيما رئيس الوزراء - على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز للحدث، واصفاً وجود إيران بين هذه الدول الأوراسية الصديقة بأنه فرصة قيمة لمناقشة التطورات الراهنة ورسم المسار المستقبلي للتعاون المشترك بين أعضاء الاتحاد.



علاوة على ذلك، أدان عارف العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفاً هذه الأعمال بأنها انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذلك للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول المستقلة.



وفي إشارته إلى الأضرار التي لحقت بالمنشآت المدنية وبالشعب الإيراني الأعزل - بما في ذلك مدرسة للأطفال في مدينة ميناب - شدد على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي.



وأكد عارف أن معارضة الأحادية لا تعني الدفاع عن دولة بعينها، قائلاً: "إن معارضة الأحادية هي في الواقع دفاع عن سيادة الدول، والتجارة الحرة، والاستقلال الاقتصادي، وحق الشعوب في اختيار مساراتها التنموية وشركائها".



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