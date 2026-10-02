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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١١:٢٣ ص

مشادة كلامية حادة بين وزير خارجية تركيا وممثل الكيان الصهيوني

مشادة كلامية حادة بين وزير خارجية تركيا وممثل الكيان الصهيوني

أفاد تلفزيون الكيان الصهيوني بوقوع مشادة كلامية حادة بين وزير خارجية تركيا وممثل هذا الكيان في نيويورك.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القناة 13 التابعة لتلفزيون الكيان الصهيوني ذكرت أن مشادة كلامية حادة وقعت بين وزير خارجية تركيا وممثل هذا الكيان في مجلس السلام لقطاع غزة خلال اجتماع مغلق في نيويورك في الأيام الماضية.

وبحسب هذا التقرير، وقعت المشادة المذكورة أمام ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي أميركا.

وجاء في هذا التقرير أن وزير خارجية تركيا انتقد في كلمته سياسات الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة. فدخل ممثل هذا الكيان في جدال مع وزير خارجية تركيا، ونشأت مشادة حادة.

وكانت أوساط أمنية تابعة للكيان الصهيوني قد حذرت سابقاً من أن الانتقادات العلنية لمسؤولي هذا الكيان ضد تركيا يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات الثنائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974317

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