القائد العام للجيش يرسل رسالة تعزية إلى وزير الخارجية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القائد العام للجيش الإيراني قدّم، في رسالة له، التعازي بوفاة شقيقة السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء نص هذه الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

سعادة الدكتور عباس عراقجي

وزير الخارجية المحترم للجمهورية الإسلامية الإيرانية

السلام عليكم بما صبرتم

كان خبر وفاة شقيقتكم الكريمة مصدراً للألم والحزن.

أتقدم لكم ولأسرتكم المحترمة بأصدق التعازي بهذا المصاب، ومعرباً عن تعاطفي، أسأل من محضر الله القادر الرحمن للمرحومة المغفورة علو الدرجات ورحمته الواسعة، ولكم ولسائر ذويها الصبر الجزيل والأجر العظيم.

القائد العام للجيش الإيراني

اللواء أمير حاتمي

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