إلغاء رحلات جوية بين دبي وتل أبيب اثر تصاعد التوترات بين إسرائيل والإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء " نقلاً عن قناة "i24NEWS"، أنه أعلنت مصادر إسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي -المعروف باسم "الشاباك"- أعلن إلغاء الرحلات التي كانت مقررة لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي.

ويشير التقرير إلى تفاقم الخلافات بين "الشاباك" ومسؤولين إماراتيين بشأن إجراءات الفحص الأمني في مطار دبي، حيث تبدي تل أبيب عدم ثقتها في التدابير الأمنية التي تطبقها الإمارات.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب "حادثة فلاي دبي" -وهي واقعة اتسمت بالغموض وتضارب التفاصيل- وتورط فيها مساعد طيار عُماني زُعم أنه حاول إسقاط رحلة كانت تقل 150 راكباً إسرائيلياً.

وعقب تلك الحادثة، أعلنت شركة "فلاي دبي" تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لمدة ستة أيام. كما كانت شركات طيران إسرائيلية تخطط لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي، إلا أنها واجهت معارضة من جهاز "الشاباك".

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