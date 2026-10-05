بزشکیان يقدم اقتراح للبرلمان بتنصيب "مهرداد اخلاقي" وزيرا للدفاع الايراني

وافادت وكالة مهر للانباء، انه قدّم مسعود بزشكيان، في رسالةٍ إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، مهرداد أخلاقي إلى البرلمان لتولي منصب وزير الدفاع.

وأعلن ساسان ولي زاده، مستشار نائب الرئيس للشؤون البرلمانية، اختيار مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرًا للدفاع ودعم القوات المسلحة، قائلاً: "عملاً بالمادة 133 من الدستور، قدّم الرئيس أخلاقي إلى البرلمان لتولي منصب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، وذلك في رسالةٍ إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف".

وأعرب المستشار البرلماني لنائب الرئيس عن أمله في أن يُعقد اجتماعٌ للتصويت على الثقة لمهرداد أخلاقي في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقًا للوائح البرلمان الداخلية، وبعد مراجعة خطط الوزير المقترح في اللجنة المختصة.

يشغل أخلاقي منصبًا إداريًا رفيعًا في وزارة الدفاع، وله خبرة سابقة كرئيس تنفيذي لمنظمة صناعات الفضاء.