وزير الداخلية الايراني يتوجه إلى الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية الإيراني "إسكندر مؤمني" توجه اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة تلبية لدعوة رسمية من نظيره القطري للقاء مسؤولي هذا البلد.

ومن المقرر أن يلتقي "مؤمني" خلال هذه الزيارة بنظيره القطري "خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني" ويجري معه مباحثات.

كما يلتقي وزير الداخلية الإيراني خلال هذه الزيارة الرسمية عددا من المسؤولين القطريين الآخرين ويجري معهم مباحثات.

ويرافق "مؤمني" في هذه الزيارة كل من "مهدي دوستي"، نائب وزير الداخلية لشؤون التنسيق الاقتصادي والتنمية الإقليمية، و"مهدي موسوي"، مستشار الوزير، و"محمد صادق معتمديان"، محافظ طهران، و"محمد عاشوري"، محافظ هرمزكان، و"أرسلان زارع"، محافظ بوشهر، و"حميد خواجه‌ نجاد"، مستشار الوزير ورئيس مركز الإعلام، و"مهدي جواهري"، مستشار الوزير ورئيس الشؤون الدولية بوزارة الداخلية.