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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٤:٥٠ م

مصدر عسكري يمني: تقدم مرتزقة السعودية نحو "ذوباب" كذب

مصدر عسكري يمني: تقدم مرتزقة السعودية نحو "ذوباب" كذب

كذّب الجيش اليمني ادعاء وسائل الإعلام السعودية حول تقدم المرتزقة في ذوباب، واعتبر هذه الادعاءات تغطية على الهزائم المتتالية للمعتدين.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مصدراً عسكرياً في القوات المسلحة اليمنية أعلن في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن الدعاية وادعاءات وسائل الإعلام التابعة للعدو السعودي المعتدي حول أي تقدم ميداني نحو المنطقة الاستراتيجية ذوباب (المطلة على باب المندب) كذب محض ولا صحة له.

وشدد هذا المصدر العسكري على أن بث الشائعات وطرح انتصارات وهمية من قبل أبواق دعاية الرياض ليس سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وتغطية الهزائم المخزية والمتتالية للتحالف المعتدي على خطوط القتال.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري يمني بطرد المرتزقة من منطقة المواسط في محافظة تعز، وأعلن أن المرتزقة طُردوا من منزل المنافق الخائن رشاد العليمي في محافظة تعز.

/انتهى/

رمز الخبر 1974417

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