بعد لقاء في الدوحة..وزير الداخلية: سأنقل مقترحات أمير قطر بشأن التطورات الإقليمية إلى رئيس الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح إسكندر مؤمني، وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم (الاثنين) خلال زيارته للدوحة -وعقب لقائه بأمير قطر- بأنهما أجريا حواراً مثمراً وبنّاءً حول قضايا ذات اهتمام مشترك. وأضاف: "خلال هذا اللقاء، نقلنا رسائل وطرحنا قضايا كان الرئيس بزشكيان قد شدد عليها، وقد قوبلت هذه الأمور بموقف إيجابي وترحيب من جانب أمير قطر".

وفي معرض حديثه عن العلاقات بين إيران وقطر، أضاف: "العلاقة بين البلدين ممتازة وأخوية وبنّاءة؛ ومن الطبيعي أن تتم مناقشة القضايا الثنائية في مثل هذه اللقاءات والبحث عن حلول لها. كما طرح أمير قطر نقاطاً سأنقلها إلى الرئيس عند عودتي. وعلاوة على ذلك، جرت مناقشة وجهات نظر ومقترحات بشأن التطورات الإقليمية، وسأعرضها أيضاً على الرئيس في طهران".

كما أشار وزير الداخلية إلى لقائه بنظيره القطري، قائلاً: "عقدنا اجتماعاً مفصلاً وشاملاً وبنّاءً مع وزير الداخلية القطري، تقرر خلاله تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين لمتابعة القرارات المتخذة. وآمل أن تشهد العلاقات بين إيران وقطر مزيداً من التوسع في مختلف القطاعات بفضل جهود المتابعة هذه".

وشدد مؤمني قائلاً: "الظروف مواتية لتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع القطاعات -بما في ذلك الأمن والتجارة والاقتصاد- وسيتم اتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة، بعون الله".

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