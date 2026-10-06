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٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:٥٥ م

عراقجي يستقبل عدد من السفراء الجدد لدى ايران

عراقجي يستقبل عدد من السفراء الجدد لدى ايران

سلّم سفراء قبرص وسويسرا وتركيا ونيجيريا والبرتغال الجديدين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في لقاء مع وزير الخارجية "عباس عراقجي" نسخة من أوراق اعتمادهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير قبرص الجديد في طهران، أنطونيس ماندريتس (Antonis Mandritis)، وفي مستهل مهامه الدبلوماسية في طهران، التقى مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، وسلّم نسخة من أوراق اعتماده.

عراقجي يستقبل عدد من السفراء الجدد لدى ايران

كما التقى غيورغ شتاينر (Georg Steiner)، سفير سويسرا الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم في مستهل مهامه الدبلوماسية في طهران، مع وزير الخارجية عباس عراقجي وسلّم نسخة من أوراق اعتماده.

عراقجي يستقبل عدد من السفراء الجدد لدى ايران

كما سلم سفير تركيا الجديد لدى ايران احمد آيدين دوغان نسخة من اوراق اعتماده للوزير عراقجي.

عراقجي يستقبل عدد من السفراء الجدد لدى ايران

وسلم ايضا سالائو حمزة محمد السفير النيجيري الجديد لدى طهران نسخة مذكرة اعتماد لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

عراقجي يستقبل عدد من السفراء الجدد لدى ايران

وسلم مارسولو ماتياش السفير البرتغالي الجديد لدى طهران نسخة مذكرة اعتماده لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

عراقجي يستقبل عدد من السفراء الجدد لدى ايران

رمز الخبر 1974458

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