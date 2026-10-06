قائد الثورة يعزي بوفاة شقيق حجة الاسلام ناطق نوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله) رسالة تعزية إلى حجة الإسلام "علي أكبر ناطق نوري" بمناسبة وفاة شقيقه المرحوم "أحمد ناطق نوري".

وجاءت رسالة قائد الثورة الإسلامية، كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

حجة الإسلام علي أكبر ناطق نوري (دامت توفيقاته)

أتقدم إلى سماحتكم وإلى أسرة الفقيد الكريمة بخالص التعازي بوفاة شقيقكم العزيز المرحوم "أحمد ناطق نوري"، الذي كانت له مسيرة طويلة في خدمة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يحشره مع شقيقه الشهيد.

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي

30 أيلول/سبتمبر 2026، الموافق لـ 18 ربيع الثاني 1448