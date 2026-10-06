نشاط الرحلات في مطار مهرآباد أصبح على مدار 24 ساعة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حميد رضا صانعي، معاون الطيران والشؤون الدولية في منظمة الطيران المدني، أعلن في حوار مع مراسل مهر عن نشاط الرحلات في مطار مهرآباد على مدار 24 ساعة، وقال إن سبب إجراء رحلاتهم الآن هو أنهم لم يعودوا بعد إلى القدرة السابقة، وأن السيطرة على أجواء البلاد تتم بالطريقة الإجرائية.

وأضاف أن كامل أجواء البلاد تقريباً تُدار بالطريقة الإجرائية. ومن جهة أخرى، يخرج مطار مهرآباد في ساعات الليل من دورة الرحلات بسبب ضجيج الطائرات ولمنع إزعاج الناس، وهو ما يُسمى "الحجر الجوي".

وقال صانعي إن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة الحركة الجوية خلال النهار حتى نحو الساعة 12 ليلاً؛ في وقت لا تتوفر فيه هذه القدرة في الظروف الراهنة. لذلك، أُقرت الرحلات الليلية أيضاً ليتمكنوا من تنفيذ الرحلات باستخدام قدرة أكبر.

وتابع أن الطريقة الإجرائية توفر عموماً إمكانية كثافة رحلات أقل من الطريقة الرادارية. ولهذا السبب، ولزيادة القدرة على الرحلات، تُنفذ رحلات في ساعات الليل أيضاً.

وذكّر معاون الطيران والشؤون الدولية في منظمة الطيران المدني بأن نشاط مطار مهرآباد حالياً على مدار 24 ساعة.

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