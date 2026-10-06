تعيين محسن باك نجاد مستشاراً للرئيس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أصدر مرسوماً يقضي بتعيين وزير النفط السابق محسن باك نجاد مستشاراً لرئيس الجمهورية.

وفيما يلي نص المرسوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد محسن باك نجاد

بناءً على ما عُرف عنكم من التزام وكفاءة وخبراتكم القيمة، تُعيّنون بموجب هذا المرسوم «مستشاراً لرئيس الجمهورية».

إنني لأتوسم فيكم، متكلاً على الله تعالى، وفي إطار الدستور، وأهداف الرؤية المستقبلية، والسياسات العامة المصادق عليها من قبل قائد الثورة الإسلامية (قدس السره الشريف)، وخطة التنمية السابعة، ومع مراعاة ميثاق أخلاقيات مسؤولي حكومة الوفاق الوطني؛ أن تسعوا جاهدين — بالاستفادة من طاقات الخبراء وأصحاب الرأي، وتقديم مقترحات استشارية ناجعة — لحل مشكلات البلاد وتحقيق أهداف الحكومة.

أسأل الله العلي القدير لكم دوام التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليكم.

مسعود پزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية