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٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:١٦ م

عراقجي يؤكد دعم الجمهورية الاسلامية لوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية

عراقجي يؤكد دعم الجمهورية الاسلامية لوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية

أكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده المبدئي القاضي بدعم وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن جان أرنو، مبعوث الأمم المتحدة لشؤون لبنان — الذي يزور طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين — التقى ظهر اليوم الثلاثاء بوزير خارجية إيران، سيد عباس عراقجي.

وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئي الداعم لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها الوطنية، داعياً إلى تعزيز الجهود والتحركات الأممية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان واحتلاله.

كما أعرب عراقجي عن استعداد إيران لمواصلة التشاور والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وددول المنطقة للمساهمة في حفظ استقرار لبنان وأمنه.

من جهة أخرى، عقد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته اجتماعات منفصلة مع مجيد تخت روانجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية، ومهدي شوشتري، مساعد الوزير والمدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، حيث جرى التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

رمز الخبر 1974465

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