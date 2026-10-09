اللواء طلائي نيك: إنتاج الأسلحة في إيران لم یستمر فحسب، بل تضاعف عدة مرات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء رضا طلائي نيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع، قال مساء الخميس في حوار خاص مع نشرة الأخبار إن برامج مهرداد أخلاقي، وزير الدفاع المقترح، أُعدت بتأييد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ودعم مقر خاتم الأنبياء المركزي، والتفاعل مع القادة الأعلى للقوات المسلحة، وأنه رُشح لهذه المسؤولية بثقة من رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه، لأن هذا الشخص يُعد من الأشخاص البارزين في إيران في مجال الصناعة الدفاعية، يمكنه أن يواصل هذه القفزة في مجال قدرة الإنتاج الصناعي، وخاصة في مجالات الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة الاستراتيجية، وأن يرفعها بحركة وسرعة أكبر. وقد اقتضت متطلبات وظروف الحرب أن يكون وزير الدفاع شخصاً مثل الشهيد نصيرزاده أو الشهيد شمخاني، الذي أسس قبل 30 عاماً كثيراً من الصناعات الاستراتيجية. فقد اتخذ الشهيد شمخاني، حين كان وزيراً قبل 27 إلى 28 عاماً، إجراءات في مجال الصواريخ وغيره، وواصل الوزراء اللاحقون هذا المسار.

وشدد على أن هذا مقتضى الحرب وأولويات مجال الصناعة والأسلحة والمعدات، وإلى جانب ذلك، لديه برامج لمعيشة العاملين في القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين قدّمها إلى مجلس الشورى الإسلامي، وتشمل محاور متنوعة جداً.

وقال اللواء طلائي نيك إنه في مختلف مجالات القتال، كان لديه برنامج بتأييد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وبدعم مقر خاتم الأنبياء المركزي، وبالتفاعل مع القادة الأعلى للقوات المسلحة، وبتلك الثقة والمعرفة التي كانت لدى رئيس الجمهورية ومجموعة مسؤولي النظام، جرى ترشيحه.

وأضاف اللواء طلائي نيك أنهم يأملون أن يؤدي حضوره كوزير، وهو الآن رئيس منظمة الصناعات الدفاعية وكان سابقاً رئيس منظمة الجوفضاء في وزارة الدفاع لسنوات، ولديه خدمات وخبرات عالية في مختلف المجموعات، إلى تسريع وتوسيع نطاق تعزيز قدرات الإسناد. كما أن البرنامج الذي قدّمه، ويغطي جميع المجالات، يشمل الإسناد التسليحي والتكنولوجي والوصول إلى ابتكارات وإبداعات جديدة تسليحية ومعداتية، والإسناد الهندسي، والإسناد المعيشي، وكذلك الإسناد في الدبلوماسية الدفاعية للقوات المسلحة ومجال الدفاع في البلاد.

وأشار إلى أن المهندس أخلاقي نال عدة خطابات تقدير مباشرة من قائد الثورة الشهيد، فقال إن وزير الدفاع المقترح فُرضت عليه العقوبات من قبل العدو قبل نحو 30 عاماً.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة إن المهندس أخلاقي كان من المديرين الرئيسيين والمتخصصين في تطوير عائلة صواريخ عماد وحاج قاسم وسجيل، وكان له دور فعال في زيادة القدرة الإنتاجية والاستفادة من النخب والشركات القائمة على المعرفة.

لدينا قدرة على إنتاج الأسلحة لحرب طويلة

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة إنه بعد هزيمة أميركا والكيان الصهيوني في ميدان الحرب، تتزايد مجالات تصدير الأسلحة الإيرانية؛ وبالطبع فإن الأولوية الأولى هي تأمين احتياجات القوات المسلحة، وستُصدَّر الفائض من الإنتاج.

وتابع اللواء طلائي نيك كلامه، في معرض إشارته إلى أن يد القوات المسلحة مطلقة للرد على أي اعتداء والدفاع عن الأمن الداخلي، فقال إن الرد على العدو سيكون أكثر صلابة من الماضي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة أن القيادة الشهيدة كانت راضية عن القفزة التسليحية لوزارة الدفاع في فترة الشهيد نصيرزاده.

وقال اللواء طلائي نيك إنهم هزموا في حرب رمضان، بالابتكار والدفاع غير المتماثل، أكثر تقنيات العالم تطوراً، مضيفاً أن مئات الشركات في أعلى مستويات التكنولوجيا في العالم كانت حاضرة في سلسلة إسناد العدو.

زيادة إنتاج الدفاع بمقدار 2.5 ضعف بالاعتماد على الشركات القائمة على المعرفة

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة إن شبكة تضم أكثر من 9000 شركة قائمة على المعرفة دخلت الميدان بدافع وإرادة أكبر من قبل الحرب.

وتابع اللواء طلائي نيك أن 50 مشروعاً استراتيجياً ثنائي الاستخدام يجري تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص؛ من صناعة الطيران إلى محرك الديزل للسكك الحديدية والمصانع الصناعية.

وتابع اللواء طلائي نيك أن إنتاج الأسلحة لم يتوقف ولا ليوم واحد، وأن إنتاج أسلحتهم خلال الحرب أصبح 2.5 ضعف ما كان عليه قبل الحرب.

وقال إنهم كانوا قد أخذوا في الاعتبار مسبقاً بدائل آمنة لمواقع الإنتاج، وأن تجهيز وإنتاج القوات المسلحة لم ينقطع ولا ليوم واحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة إن توطين الصناعة الدفاعية وإقامة إنتاج الأسلحة الاستراتيجية في مناطق آمنة جعلا القدرة الدفاعية للبلاد محصنة ضد هجمات العدو.

وأضاف أن العدو، في المقابل، واجه نقصاً في بعض الأسلحة والذخائر بسبب اعتماده على الشركات المتعددة الجنسيات وسلاسل التوريد الخارجية، ولم يتمكن من توفير المعدات بسرعة إنتاج إيران.

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