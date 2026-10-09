بوتين: إيران تبذل جهداً حقيقياً لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن فلاديمير بوتين عقد، خلال زيارته إلى تركمانستان للمشاركة في قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة البيئة لبحر قزوين، لقاءً منفصلاً مع مسعود بزشكيان، نظيره الإيراني.

وشدد فلاديمير بوتين، رئيس الجمهورية الروسي، في هذا اللقاء على أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل إيجابي. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في نهاية عام 2025 بأكثر من 21%، وقد استمر هذا الاتجاه في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

كما طلب بوتين من بزشكيان إبلاغ سلامه وتحياته إلى آية الله السيد مجتبى الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، وقال: أطلب منكم إبلاغ أفضل الأمنيات، وكذلك تمنياتي بالصحة والتوفيق، إلى قائد الثورة في إيران .

وأوضح رئيس الجمهورية الروسي أن بلاده مستعدة لفعل كل ما في وسعها لمساعدة إيران في حل أزمة الشرق الأوسط.

وشدد بوتين على أن وضع الشرق الأوسط هو المسألة الأكثر إلحاحاً. فإيران تبذل جهوداً حقيقية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وروسيا تدرك ذلك.

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