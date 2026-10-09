  1. الدولية
  2. أوروبا
٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٢١ ص

بوتين: إيران تبذل جهداً حقيقياً لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط

بوتين: إيران تبذل جهداً حقيقياً لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط

قال رئيس الجمهورية الروسي، في لقائه بنظيره الإيراني في تركمانستان، مع طلبه من بزشكيان إبلاغ سلامه إلى قائد الثورة المعظّم، إن موسكو على علم بمساعي طهران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن فلاديمير بوتين عقد، خلال زيارته إلى تركمانستان للمشاركة في قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة البيئة لبحر قزوين، لقاءً منفصلاً مع مسعود بزشكيان، نظيره الإيراني.

وشدد فلاديمير بوتين، رئيس الجمهورية الروسي، في هذا اللقاء على أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل إيجابي. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في نهاية عام 2025 بأكثر من 21%، وقد استمر هذا الاتجاه في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

كما طلب بوتين من بزشكيان إبلاغ سلامه وتحياته إلى آية الله السيد مجتبى الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، وقال: أطلب منكم إبلاغ أفضل الأمنيات، وكذلك تمنياتي بالصحة والتوفيق، إلى قائد الثورة في إيران .

وأوضح رئيس الجمهورية الروسي أن بلاده مستعدة لفعل كل ما في وسعها لمساعدة إيران في حل أزمة الشرق الأوسط.

وشدد بوتين على أن وضع الشرق الأوسط هو المسألة الأكثر إلحاحاً. فإيران تبذل جهوداً حقيقية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وروسيا تدرك ذلك.

/انتهى/

رمز الخبر 1974517

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات