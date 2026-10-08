متكي: الشعب الإيراني لن يصمت أمام جرائم الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن منوجهر متكي، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، قال في جلسة الجمعية العامة للدورة الثالثة والخمسين بعد المئة لهذا المؤتمر، التي عُقدت في أروشا بتنزانيا، رداً على تصريحات ممثل البرلمان الألماني الحادة والمسيئة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المؤتمر: لا اعتراض لدي على كلام السيد الألماني الذي طُرح بعد ظهر اليوم، بل أوافقه حتى في موضوع الخليج الفارسي والحروب القائمة؛ لكن اعتراضي على كلام السيدة الألمانية غير المهذب في جلسة الصباح، الذي مُنحت فيه الكلمة خلافاً للائحة وبناءً على قرار رئيس الجلسة قليل الخبرة.

وأضاف أن الوفد الإيراني أبلغ اعتراضه على هذا التعامل غير القانوني في رسالة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU).

وتابع رئيس الوفد البرلماني الإيراني، في معرض انتقاده الشديد لمضمون كلام ممثلة ألمانيا الوقح، أن ما قالته هذه السيدة غير ذي الصلة، وهي غير ملمة بمثل هذه المحافل والقوانين الحاكمة عليها، ويجب القول إنها اجترّت في تصريحاتها سخافات راديو إسرائيل.

وأوضح متكي أن مثل هذا الإجراء يثير الشبهة في أن هذه الشخصية تعمل في هذا المؤتمر في خدمة أهداف الكيان الصهيوني، وأنه ينبغي أن تسأل نفسها لماذا تحوّل منبر مؤتمر برلماني دولي إلى مكان لتكرار ادعاءات الصهاينة.

وأشار إلى مواقف الحكومة الألمانية تجاه الكيان الصهيوني، وقال إن المستشار الألماني أعلن أننا نقوم بالأعمال القذرة لإسرائيل؛ لذلك يجب أن تعلم هذه السيدة غير المهذبة وسائر عملاء الصهاينة أن الشعب الإيراني لن يصمت أمام جرائم الكيان الصهيوني.

واختتم رئيس الوفد البرلماني الإيراني في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا رده على ممثلة ألمانيا، وهو يحمل صورة القائد الشهيد وحفيده الشهيد ويُظهرها، قائلاً: قولوا للكيان الإسرائيلي إن الشعب الإيراني سيكسر أسنان نتنياهو القاتل للأطفال وترامب المجرم، وأن عليهم انتظار عقاب جرائمهم. لن ينسى الشعب الإيراني دماء شهدائه، وسنأخذ بثأر دم إمامنا الشهيد، الإمام الخامنئي.

/انتهى/