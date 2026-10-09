بزشكيان: توجد مجالات كثيرة للتعاون بين إيران وأرمينيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى على هامش قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة البيئة لبحر قزوين في تركمانستان، بنيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، وأجرى معه محادثات.

وشدد بزشكيان في هذا اللقاء على القدرات الواسعة لتطوير التعاون الثنائي، فقال إن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين إيران وأرمينيا، وأنهم يأملون أن تتوسع علاقات البلدين في جميع المجالات أكثر من أي وقت مضى.

وأشار رئيس الجمهورية إلى جوار البلدين وضرورة تعزيز التفاعلات المشتركة، مؤكداً أن إيران وأرمينيا، بصفتهما بلدين جارين، يجب أن يكونا قادرين على التفاعل والتعاون مع بعضهما البعض في مختلف المجالات.

كما شدد على أهمية التنسيق والمرافقة واستمرار الاتصالات بين البلدين، مشيراً إلى أنه كلما زادوا من تنسيقهم ومرافقتهم، تهيأت الأرضية أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التوافق وتحكيم العلاقات الثنائية.

وتابع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكداً على ضرورة الحفاظ على استدامة واستقرار العلاقات الثنائية، وأعلن جهوزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون مع أرمينيا في مختلف المجالات.

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