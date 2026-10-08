بقائي: قلب الحقائق لا يغطي نقض أميركا المتكرر للعهود

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال رداً على ادعاء ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بأن "إيران أهدرت فرص التوصل إلى اتفاق عدة مرات": إن قلب الحقائق التاريخية لا يمكنه إبعاد حقيقة نقض أميركا المتكرر للعهود عن أذهان الرأي العام.

وأشار بقائي إلى الخروقات المتكررة لأميركا، ومنها الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي في 2018، وتدمير المسارات الدبلوماسية، والعدوان العسكري على إيران أثناء المفاوضات، وانتهاك مذكرة التفاهم، واعتبر أميركا مسؤولة عن انعدام الأمن القائم في المنطقة وتداعياته الاقتصادية في أميركا والعالم، مؤكداً أن التهرب والتناقض لا يمكنهما التأثير في مطالب الرأي العام الأميركي والعالمي بمحاسبة المسؤولين عن الحرب غير القانونية والجرائم المرتكبة.

رد إيران على المقترحات الأميركية سيُقدَّم عبر الوسطاء

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، رداً على سؤال حول آخر التطورات في مفاوضات إيران-أميركا، إن الملاحظات والشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب المفروضة على جميع الجبهات وإعادة الأمن إلى منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز قد وُضّحت بشكل صريح وحازم، وسيُقدَّم الرد اللازم على مقترحات الطرف المقابل عبر الوسطاء.

وأوضح بقائي أن تبادل الرسائل بين إيران وأميركا يتم عبر الوسطاء.

اتفاق إيران وعُمان حول المسارات الآمنة في هرمز سيُبلَّغ قريباً إلى المرجع الدولي

وحول المسارات الدبلوماسية المتعلقة بموضوعات السلام والأمن في المنطقة، ومنها الملاحة التجارية في مضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن أهمية أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي اختل للأسف بسبب شرور أميركا، أهم بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتأكيد من أي طرف آخر. وبناءً على ذلك، لم تدخر إيران أي جهد، بالتشاور مع عُمان بصفتها الدولة الساحلية الأخرى لهذا الممر المائي، لإعادة الأمن إلى مضيق هرمز.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مسار المشاورات بين إيران وعُمان جرى بشكل جيد، وأن الطرفين، إلى جانب اتفاقهما على المحددات الجغرافية لمسارات الذهاب والعودة الآمنة في مضيق هرمز، توصلا أيضاً إلى تفاهم حول كيفية إبلاغ الأمر على مستوى المرجع الدولي المعني، وهو ما سيتم، بإذن الله، قريباً.

إيران ستواصل جهودها لتعزيز الثقة في المنطقة

ورداً على سؤال حول احتمال عقد اجتماع مشترك بين إيران وعُمان مع بقية دول الخليج الفارسي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إيران ستواصل جهودها لتعزيز الثقة والتفاعل بين دول المنطقة.

المدافعون عن الوطن ثابتون في ميداني الدبلوماسية والميدان

وأكد بقائي في الختام أن "المدافعين عن الوطن في ميداني الدبلوماسية والميدان يقفون جنباً إلى جنب، مصممين وثابتين للدفاع عن كيان إيران وتأمين مصالح البلاد وأمنها الوطني".

/انتهى/