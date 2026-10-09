ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن دونالد ترامب، رئيس الجمهورية الأميركية، ادعى مرة أخرى: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً وبأي طريقة، ولدينا القدرة على إنهائها في كل الأحوال.

كما ادعى رئيس الجمهورية الأميركية، للتأثير في سوق الطاقة، أن أكبر كمية من النفط منذ بدء الحرب عبرت أمس مضيق هرمز. وتابع ادعاءاته قائلاً إن 28 مليون برميل من النفط عبرت أمس مضيق هرمز، أكثر من أي وقت مضى.

كما ادعى ترامب أن أميركا منعت إيران من الحصول على سلاح نووي، وأضاف: "بأي طريقة ممكنة، سننتهي من هذا الأمر قريباً."

وفي تصريحات أخرى، ادعى رئيس الجمهورية الأميركية أن إيران لم يعد لديها جيش أو قوات بحرية أو قوات جوية أو أنظمة دفاع جوي.

وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية الأميركية هذه في وقت يواجه فيه، بعد أن غرق في مستنقع الحرب عشية انتخابات التجديد النصفي الأميركية، انتقادات داخلية وخارجية متزايدة بسبب تداعيات الحرب واضطراب سوق الطاقة، ويحاول بلفظاته تعديل ظروفه الحرجة.

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