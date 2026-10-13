الطائرات السعودية تهاجم شبكة الاتصالات في صعدة اليمنية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سبأ أن الطائرات السعودية قصفت قبل دقائق مجدداً مناطق في اليمن. وقد قصفت هذه الطائرات منطقة مران الواقعة جنوب غرب محافظة صعدة في شمال اليمن.

كما أُفيد بأن الطائرات السعودية قصفت شبكة الاتصالات في منطقة غمر الحدودية غرب محافظة صعدة.

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت أمس أنه منذ الثالث من سبتمبر الماضي حتى الآن، استُشهد وأُصيب 385 شخصاً في أعقاب الهجمات السعودية.

كما أضافت هذه الوزارة أنه في أعقاب الهجوم السعودي على مدرسة للبنات ومركز علاجي في منطقة قحاف التابعة لمدينة جبل حبشي في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، استُشهد 5 أشخاص وأُصيب 15 آخرون.

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