القوات المسلحة الإيرانية ترصد وتدير مضيق هرمز بحزم

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن مصدراً مطلعاً كشف عن إجراء حازم للقوات المسلحة الإيرانية ضد السفن المخالفة في مضيق هرمز.

وأعلن المصدر أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين، 27 يوليو 2026)، قامت 6 سفن تجارية، بإطفاء أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بها، وبتحريض من القوات العسكرية الأمريكية، بمحاولة عبور الممر غير المصرح به وغير الآمن جنوب مضيق هرمز. وخلال ذلك، تعرضت إحدى السفن لحادث، بينما تم توجيه وإعادة السفن الأخرى تحت السيطرة والإدارة العملياتية للقوات الإيرانية إلى الخليج الفارسي.

وأكد هذا المصدر المطلع أنه "كما أعلن سابقاً، فإن الممر الوحيد المحدد للملاحة البحرية في مضيق هرمز هو الممر الرسمي والآمن، وأن الممرات الأخرى موجودة وغير آمنة، وتفتقر إلى معايير العبور الآمن، ولم يتم إصدار أي ترخيص للعبور فيها".

واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "إن القوات المسلحة الإيرانية، بيقظة كاملة، سترصد وتدير بحزم أي إجراء مخالف للقوانين الدولية للملاحة البحرية، أو دخول إلى الممرات المحظورة".

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