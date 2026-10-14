المتحدث باسم الحرس الثوري: حصلنا على أسلحة أكثر تطوراً منذ "حرب الأربعين يوماً"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لم يستبعد العميد حسين محبي -في مقابلة حصرية مع صحيفة "طهران تايمز"- احتمالية نشوب حرب جديدة ضد إيران. وأشار إلى أنه رغم أن شن مثل هذه الحرب يُعد أمراً غير عقلاني بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن الاحتمال يظل قائماً؛ ويعود ذلك جزئياً -من وجهة نظره- إلى حاجة إدارة ترامب لتحقيق "انتصار" قبل انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف محبي أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان متجدد بقوة تفوق ما كانت عليه في السابق، وأن عواقب مثل هذا الإجراء ستكون "أكثر إيلاماً" للولايات المتحدة.

كما انتقد المتحدث باسم الحرس الثوري التغطية الإعلامية للحروب الخارجية الأمريكية، معرباً عن اعتقاده بأن الرأي العام الأمريكي لا يدرك حقائق هذه الصراعات، وأن وسائل الإعلام الرئيسية تخفي الحقيقة حول ما وصفه بـ "أعمال العدوان الوحشية".

واعتبر أيضاً أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن وجود انقسامات وغياب للتعاون بين القادة الإيرانيين هي تصريحات "عارية تماماً عن الصحة"، مؤكداً أن هذه المزاعم تُطرح لتبرير إخفاقات واشنطن في الحرب.

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