مطارات ومنشآت نفطية سعودية تحت نيران اليمن؛ وإصدار تحذير بالإخلاء الفوري

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن أن هذه القوات تمكنت من استهداف شركة أرامكو في الظهران، ومطار الملك خالد، ومصفاة أرامكو في الرياض، بصواريخ باليستية موجهة وطائرات مسيّرة.

وأضاف أن الأهداف المعلنة أُصيبت بدقة، وأن عمليات القوات اليمنية خلفت دماراً وحرائق في عمق السعودية.

وأوضح سريع أن العدو السعودي شن 2281 هجوماً جوياً وصاروخياً على اليمن وارتكب عشرات الجرائم. وستستمر عمليات القوات المسلحة اليمنية خلال الأيام المقبلة ضد المطارات والمنشآت النفطية السعودية. ونحن نحذر من التداعيات الوخيمة لهذه الاعتداءات على السعودية.

وقال إنهم حذروا أيضاً شركات الطيران والمواطنين والموظفين في الشركات المستهدفة من الاقتراب منها، وطالبوا بإخلائها فوراً، لأنها تُعد أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة اليمنية. وستستمر معادلة الحصار مقابل الحصار والهجوم مقابل الهجوم.

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