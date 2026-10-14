مدرب المنتخب الايراني: سنقدم أداءً أفضل في كأس آسيا مما قدمناه في كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض أمير قلعه نويي الخطط المستقبلية للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن "العمل الخاص بالمنتخب قد بدأ في مبنى 'PEC' التابع للمركز الوطني لكرة القدم، حيث تم وضع خطط العمل على أساس شهري وسيتم تنفيذها وفق جدول زمني منهجي".

وأضاف: "سيستعد المنتخب الوطني لبطولة كأس آسيا بحماس متجدد، وسيتفوق أداؤنا في هذه البطولة على أدائنا في كأس العالم والبطولات الآسيوية السابقة. يدرك الفريق تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المباريات، ونحن نتطلع بشغف للمشاركة في البطولة".

وتابع قلعه نويي: "لقد قدمت تقارير فنية خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد. بالنسبة لي، فإن المشاركة في أي مباراة - ولا سيما في منافسة على مستوى المنتخب الوطني - لا تكتسب معناها إلا إذا أثمرت عن نجاح وأدخلت الفرحة على قلوب الناس؛ وينطبق الأمر ذاته على المباريات المقبلة. كما أثمن تبني مجلس الإدارة لوجهة النظر هذه خلال الاجتماع، مما يعكس حكمة الرئيس وأعضاء المجلس في تخفيف الضغط عن الفريق، في الوقت الذي يسعى فيه اللاعبون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق النجاح".

وشدد مدرب المنتخب الوطني قائلاً: "المنتخب الوطني ملك لـ 90 مليون إيراني، وسترافقنا -بإذن الله- دعوات الناس وتمنياتهم الطيبة. أنا واثق من أن مستوى الفريق في كأس آسيا سيكون أفضل مما كان عليه في البطولات السابقة".

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