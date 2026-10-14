هجوم بطائرة مسيرة للعدو على مركب صيد في مياه "سيريك" + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب محافظ هرمزغان عن اصطدام طائرة مسيرة للعدو بمركب صيد من مقاطعة "سيريك" في محيط "بندر كولاهي". وتشير التقارير الأولية إلى إصابة ثلاثة أشخاص في الحادث. وجري نقل المصابين إلى الشاطئ وإلى المرافق الطبية.

وفي بيان لاحق، أعلن مكتب محافظ هرمزغان ما يلي:

تعرض مركب صيد مملوك لـ "علي خان ملاحي" -وهو من سكان "بندر كولاهي" في مقاطعة ميناب- لضربة من طائرة مسيرة معادية على بعد حوالي 18 ميلاً قبالة ساحل قرية "بنداران". وقد أصيب عدد من أفراد الطاقم، حيث تعرض ثلاثة منهم -وهم: عمر ملاحي باك، وإبراهيم ملاحي باك، ومحمد ملاحي باك (وجميعهم من سكان "بندر كولاهي")- لإصابات أكثر خطورة مقارنة بالبقية. وجرى نقلهم بواسطة قوارب محلية إلى شاطئ "سيريك"، ومن ثم نُقلوا إلى مستشفى "سيريك" لتلقي العلاج الطبي.

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