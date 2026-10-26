منح رتبة لواء للشهيد محمد صالح أسدي

أفادت وكالة مهر للأنباء بأنه بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، حضرت آية الله العظمى الخامنئي (مدّ ظله العالي)، مُنحت رتبة لواء للشهيد محمد صالح أسدي في مراسم تكريم من قبل اللواء عبداللهي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، إلى عائلة هذا الشهيد الرفيع المقام.

جدير بالذكر أن اللواء الشهيد محمد صالح أسدي استُشهد في 28 من فبراير في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في مكتب رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة، إثر هجوم جيوش أمريكا الإرهابية والكيان الصهيوني.

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