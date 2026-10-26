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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٣:٤٥ م

منح رتبة لواء للشهيد محمد صالح أسدي

منح رتبة لواء للشهيد محمد صالح أسدي

مُنحت رتبة لواء للشهيد محمد صالح أسدي، معاون الاستخبارات السابق لمقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، بتأييد القائد العام للقوات المسلحة، حضرت الإمام الخامنئي (مدّ ظله العالي)، من قبل اللواء عبداللهي إلى عائلة هذا الشهيد.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأنه بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، حضرت آية الله العظمى الخامنئي (مدّ ظله العالي)، مُنحت رتبة لواء للشهيد محمد صالح أسدي في مراسم تكريم من قبل اللواء عبداللهي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، إلى عائلة هذا الشهيد الرفيع المقام.

منح رتبة لواء للشهيد محمد صالح أسدي

جدير بالذكر أن اللواء الشهيد محمد صالح أسدي استُشهد في 28 من فبراير في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في مكتب رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة، إثر هجوم جيوش أمريكا الإرهابية والكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1974998

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