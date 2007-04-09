رئيس الجمهورية يتفقد المنشآت النووية في نطنز

ةذكر موفد وكالة مهر للانباء ان رئيس الجمهورية الذي يقوم بزيارة الى نطنز للمشاركة في مراسم الحتفال باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية زار اليوم الاقسام المختلفة في منشآت تخصيب اليورانيوم.

ومن المقرر ان يعلن رئيس الجمهورية في مراسم الاحتفال باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية التي ستبث مباشرة عبر تلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانية نبا سارا.

ويقوم اكثر من 150 من مراسلي اجهزة الاعلام المحلية والاجنبية الذين توجهوا الى نطنز بدعوة من منظمة الطاقة الذرية الايرانية بتغطية هذه المراسم.

وكانت ايران قد ابلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها ستقوم بتشغيل 3000 من اجهزة الطرد المركزي في ربيع عام 2007.

وتبلغ مساحة منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز 1400 هكتار وتتسع لـ 54 الف جهاز للطرد المركزي.

وكان رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى لثورة الثقافية الدكتور محمود احمدي نجاد قد ابلغ في الخامس من سبتمبر / ايلول الماضي قرار المجلس بتسمية يوم التاسع من ابريل / نيسان باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية.

وكان العلماء الشبان الايرانيون قد نجحوا في التاسع من ابريل / نيسان الماضي بتخصيب اليورانيوم بمستوى 5ر3 بالمائة ودخول ايران في نادي الدول القليلة التي تمتلك الدورة الكاملة للوقود النووي./انتهى/