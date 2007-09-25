وصول وزير الداخليه العراقي الي انقره

وقال الوزير العراقي للصحافيين في المطار "نحن هنا لبحث كافه المسائل " بين تركيا والعراق .
واكد البولاني ايضا انه "ليس ممكنا السماح لاي شخص وجماعه تستهدف تركيا" بالبقاء في العراق , في تلميح الي متمردي حزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي المنتشرين في جبال كردستان العراق .
ويجري البولاني الثلاثاء والاربعاء مباحثات مع مسوولي وزاره الداخليه والاستخبارات وكذلك مع العسكريين بخصوص تفاصيل وثيقه موقعه في السابع من اب /اغسطس في انقره اثناء زياره لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي .
وكان من المفترض ان يفضي بروتوكول الاتفاق هذا الي اتفاق يتعلق حصرابمكافحه حزب العمال الكردستاني في العراق لكن انقره تري ان بغداد تتعمداطاله الامور بسبب تحفظ قاده المنطقه الكرديه التي تتمتع بالحكم الذاتي في العراق البدء بمحاربه الحزب الكردي التركي .
وتعتبر تركيا ان الاف المتمردين من حزب العمال الكردستاني يستخدمون شمال العراق كقاعده خلفيه لشن عمليات في جنوب شرق تركيا وانهم يحظون بنظرها بدعم اكراد العراق او انهم يتساهلون معهم وقد تكثفت هذه الهجمات منذ بدايه هذه السنه .
وتتهم تركيا اكراد العراق بمد المتمردين بالسلاح والمتفجرات .
ويريد الجيش التركي شن عمليه عبر الحدود لشل حركتهم لكن الحكومه آثرت حتي الان السبيل الدبلوماسي بدون استبعاد الخيار العسكري .
وتعتبر الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني التركي منظمه ارهابيه ./انتهي/
وصل وزير الداخليه العراقي جواد كاظم البولاني الثلاثاء الي انقره ليبحث مع السلطات التركيه كيفيه تطبيق اتفاق تركي عراقي يهدف الي مكافحه المتمردين الاكراد الاتراك الذين لجاوا الي شمال العراق
رمز الخبر 558583
تعليقك