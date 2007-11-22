مقتل 13 شخصا بهجوم للقاعدة على منطقة جنوب بغداد

وافادت وكالة الصحافة الفرنسية ان مصادر امنية اوضحت ان "عناصر تنظيم القاعدة هاجموا حاجزا للجيش العراقي قرب هور رجب وقتلوا ثلاثه جنود وجرحوا ثلاثة آخرين وتمكنوا من الاستيلاء علي سياره عسكريه من طراز +هامر+"
واضافت "توجه عناصر التنظيم لمهاجمه مقر صحوة هور رجب ووقعت مواجهات قتل علي اثرها ثمانيه من عناصر الصحوة ".
من جانبه , قال مصدر في مستشفي اليرموك (غرب بغداد) ان "المستشفى استلم جثث عشره من عناصر صحوه هور رجب بالاضافه الي اربعه جرحى ".
وقال احد عناصر الصحوة الذي كان برفقه الضحايا "ان عشرات من مسلحي القاعدة يرتدون زي الجيش العراقي دخلوا المنطقة واطلقوا النار علي السكان عشوائيا".
وتابع "تدخل الجيش العراقي وعناصر الصحوة ووقعت مواجهات ضارية " مؤكدا ان "المواجهات لا تزال جاريه ".
وكان العشائر في منطقه هور رجب شكلت قوات الصحوة لمقاتله تنظيم القاعدة الارهابي بدعم من الجيش الاميركي قبل قرابه الشهر, وتمكنوا من طرد القاعدة الى المناطق الزراعية القريبة.
وكانت منطقه هور رجب تعتبر القاطع الجنوبي لما يسمى بدولة العراق الاسلامية التي يتزعمها القاعدة قبل شهر, وتحيطها مناطق عرب جبور والبوعيثه التي لاتزال تقع تحت سيطرتها./انتهى/
هاجم عناصر من تنظيم القاعدة الارهابي يرتدون زي الجيش العراقي منطقة هور رجب السنية جنوب بغداد وقتلوا 13 شخصا.
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