مراسم تأبين الشهيد عماد مغنية تقام يوم الاحد في مسجد ارك بطهران

وافادت وكالة مهر للانباء ان المجلس التنسيقي للاعلام الاسلامي ومكتب حزب الله لبنان في طهران اعلنا ان هذه المراسم ستقام تكريما للمسيرة الجهادية للشهيد عماد مغنية والذكرى السنوية لاستشهاد عباس موسوي الامين العام الاول لحزب الله والشهيد راغب حرب.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن المجلس التنسيقي للاعلام الاسلامي ومكتب حزب الله لبنان في طهران انه تكريما واحتفاءا بالمسيرة الجهادية لبطل المقاومة الاسلامية في لبنان الشهيد الحاج عماد مغنية وكذلك احياءا للذكرى السنوية لاستشهاد حجة الاسلام والمسلمين السيد عباس الموسوي اول امين عام لحزب الله لبنان، وكذلك الشهيد حجة الاسلام والمسلمين راغب حرب، سيقام مجلس تأبيني يوم الاحد الموافق 17 شباط / فبراير 2008 في مسجد ارك من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الـ 12 ظهرا./انتهى/