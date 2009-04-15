منوجهر متكي يدعو دول المنطقة الى ترك خلافاتها جانبا لزيادة الانسجام

وأفادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية استقبل في طهران اليوم الاربعاء يوسف بن علوي وزير الدولة العماني في الشؤون الخارجية واجرى محادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

وأشار متكي الى العلاقات الوطيدة بين البلدين، وقال ان العلاقات الجيدة بين ايران وعمان والتطولات الاقليمية والدولية تستوجب ان يجري المسؤولون السياسيون في البلدين مشاورات مشتركة في مختلف الفرص.

وفي هذا اللقاء أعرب وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية عن سروره لزيارته الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، واصفها ايران بانها بلد كبير ومهم جدا في المنطقة.

وأضاف يوسف بن علوي ان العلاقات الممتازة بين البلدين وطدت التعاون الاقتصادي والمشاورات على مستوى رفيع جدا، مضيفا: اننا لا نضيع اي فرصة للتشاور حول القضايا الثنائية والدولية والاقليمية، ونبذل جهودنا لاستمرار السلام والامن في المنطقة جنبا الى جنب مع سائر دول الجوار./انتهى/