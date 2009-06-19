القبض على عدد من مثيري الشغب في محافظة لرستان

وأفاد مراسل وكالة مهر للأنباء في مدينة خرم آباد أن ذبيح الله خدائيان صرح صباح اليوم الجمعة للصحفيين "ألقت قوات الشرطة والأمن اليقظة, القبض على عدد من العناصر التي حاولت في الايام الأخيرة إثارة الشغب في مدينتي خرم آباد وبروجرد ".

وأوضح أن هذه العناصر تخضع حاليا لإجراءات التحقيق من اجل التعرف على العناصر الرئيسية التي تقف وراء أعمال الشغب الاخيرة .

وردا على شائعات تحدثت عن اعتقال رؤساء المقرات الانتخابية للمرشحين, نفى رئيس المحاكم العامة في محافظة لرستان, اعتقال أي من رؤساء المقرات الانتخابية للمرشحين في محافظة لرستان .

وشدد خدائيان على انه سيتم التصدي لجميع العناصر التي تقف وراء أعمال الشغب الاخيرة, مؤكدا "اذا ثبت بالدليل القاطع تورط مسؤولين في المقرات الانتخابية للمرشحين في أعمال العنف الأخيرة فإنه سيتم التصدي لهم بالتأكيد ".

وأكد أن الأمن في محافظة لرستان في الوقت الحاضر مستتب تماما والأوضاع طبيعية ./انتهى/