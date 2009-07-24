زهراء كريمي تفوز بالذهبية في بطولة العالم برياضة الووشو

وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء أنه في اطار منافسات بطولة العالم برياضة الووشو (كونغ فو) داخل الصالة الجارية حاليا في مدينة "كاوو شونغ" في تايوان , تمكنت اللاعبة الايرانية زهراء كريمي من الفوز بالميدالية الذهبية في هذه اللعبة فئة سانشو بعد تغلبها على منافسيها .
زهراء كريمي الحائزة على الذهبية في الدورة الاولومبية 2008 في الصين بلعبة الووشو فئة سانشو في الوزن 60 كيلو غرام , تمكنت في النزال الاول من الحاق الهزيمة بخصمها من الفليبين 2 - 1 , وفي النزال النهائي فازت على خصمها من تايوان بجولتين متتالتين لتحرز بذلك الميدالية الذهبية ./انتهى/
فازت اللاعبة الايرانية زهراء كريمي بالميدالية الذهبية في اليوم الاول من بطولة العالم برياضة الووشو (كونغ فو) فئة سانشو داخل الصالة.
وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء أنه في اطار منافسات بطولة العالم برياضة الووشو (كونغ فو) داخل الصالة الجارية حاليا في مدينة "كاوو شونغ" في تايوان , تمكنت اللاعبة الايرانية زهراء كريمي من الفوز بالميدالية الذهبية في هذه اللعبة فئة سانشو بعد تغلبها على منافسيها .
رمز الخبر 916975
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