اللاعبة الايرانية زهرا كياني تفوز ببطولة العالم للووشو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اليوم الرابع من بطولة العالم السابعة عشرة للووشو 2025 انطلق صباح اليوم السبت 6 سبتمبر، في برازيليا.

في عرض التالو الصباحي بأسلوب تشيانغشو، كانت زهرة كياني آخر من دخل ميدان التالو، وفي نهاية العرض، احتلت المركز الأول في المنافسة مع 27 رياضيًا، محققة الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ الووشو الإيراني.

وفي وقت سابق، وفي الجولة الثانية من دور المجموعات في نزالات الساندا لوزن 90 كجم، واجه مهدي مرادي "كروز بيريز" من المكسيك، وحقق على الفور أول ضربة قاضية فنية على خصمه، محرزًا الميدالية الذهبية الرائعة وأول ميدالية ذهبية لقافلة الووشو الإيرانية في بطولة العالم البرازيلية.