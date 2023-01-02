مضی ثلاث سنوات على الجريمة البشعة التي ارتكبت امريكا ضد بطل مكافحة الارهاب والاستكبار العالمي اللواء الشهيد قاسم سليماني الذي بذل جل عمره في طريق مكافحة الظلم، والرجل الذي اربك بشجاعته وعبقريته العسكريه ونضاله المستمر دعائم القوى الاستكبارية وادواتها الارهابية بما فيها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني و التنظيمات الارهابية في المنطقة؛ بحيث شارك في عمليات تحرير الاراضي السورية والعراقية من سيطرة الجماعات الارهابية وقاد العمليات حتى تطهير هذه الاراضي الاسلامية من دنس هذه الشجرة الخبيثة الملعونة. بمناسبة ذكرى استشهاده الثالث وتكريما لمكانته الشامخة سنلط الضوء، في ملف بعنوان "رجل الميدان"، على ما قام به الشهيد البطل طوال سنوات من نضاله في وجه القوى الظالمة في ارجاء المنظقة بما فیها سوريا والعراق وفلسطين و... .