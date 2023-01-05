النشيد العِراقي حاضراً في مهرجان إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه، تزامناً مع ذِكرى استشهاد قادة النصر في العِراق، نظّمَ"تَجمُّع الجامعيين العِراقيين في إيران" مهرجاناً ثقافياً تحت عنوان "عهداً مِنّا" استذكاراً لبطولات شُهداء العِراق.

وفي حديث مُقتضب مع أحد القائمين على المهرجان "حسن بياتي" فإن المهرجان، شمل على فقراتٍ عديدة تسرد بطولات شهداء العِراق.

وأضاف "بياتي" ان تجمع الجامعيين العراقيين فرع إيران، يضم جميع الطلاب العراقيين في الجامعات الإيرانية من مختلف الأقسام، سواءاً الطب و العلوم السياسية و العلوم الانسانية والهندسة وغيرها من التخصصات.

ويعمل التجمُّع على إقامة العديد من المهرجانات والفعاليات في مختلف محافظات إيران وبالخصوص العاصمة طهران، أهمها مهرجان "يوم الثقافة العراقي" في طهران برعاية السفارة العراقية لدى إيران، وكذلك مهرجان "عهدا منا" لإحياء ذكرى شهداء العراق وشهداء قادة النصر.

وكان النشيد الوطني العِراقي "موطني" حاضراً خلال الفعالية، صَدَحَت به حناجر الطلبة العِراقيين على خَشَبة مسرح قاعة الشهيد "أنصاري" في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة طهران في العاصمة الإيرانية.

ويحيي أحرار العالم في هذه الأيام ذِكرى استشهاد قادة النصر؛ الشهيد سليماني وأبو مهدي المُهندس ورِفاقهما، الذين أستُشهِدوا خلال عملية اغتيال غادرة، في العاصمة العِراقية بغداد.

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