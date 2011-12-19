مساعد الرئيس الإيراني يصل نواكشوط في زيارة رسمية

وأفاد مراسل وكالة مهر للأنباء في نواكشوط، أن مساعد رئيس الجمهورية، استقبل من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتباحثا حول القضايا المشتركة وتعزيز التعاون بين طهران ونواكشوط.

وعبر مساعد رئيس الجمهوريه الاسلاميه في تصريحات للصحافة بنواكشوط عن سعادته لهذه الزيارة برفقة وفد ايراني الى البلد الشقيق الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

و عبر عن سروره للقاء رئيس الجمهورية الموريتانية، مشيرا إلى أن لقاءاته المقررة مع المسؤولين الموريتانيين ستكون فرصة لتعميق التعاون الثنائي.

وأضاف أن زيارته تندرج في اطار "تطابق وجهات النظر بين البلدين على كافة الاصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وعلى صعيد العلاقات الثانئية والاقليمية والدولية".

واكد أن بلاده تريد فعلا تعزيز العلاقات مع موريتانيا، مشيرا الى دور هذه الزيارة في ذلك من خلال الوفد رفيع المستوى الذي يرافقه وتشارك فيه عدة قطاعات حكومية وعامة.

وأكد ان اهمية الوفد تعبر عن الحرص على تطوير التعاون الثنائي اكثر من ذى قبل.

وقال "كما تعلمون تم في زيارة سابقة لرئيسي البلدين التوقيع على عدة اتفاقيات وقد جئنا في هذه الزيارة لمتابعة وتنفيذ تلك الاتفاقيات على ارض الواقع".

وتابع المسؤول الايراني "من خلال لقائي مع رئيس الجمهورية اتفقنا على عده مواضيع".

وحضر الاجتماع الذي ضم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ومساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كل من احمد ولد باهية وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي واسلكو ولد احمد ايزيد بيه مدير ديوان رئيس الجمهورية وعين الله قشقاوى القائم باعمال سفارة الجمهورية الإسلامية في نواكشوط. / انتهي .





