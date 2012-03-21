قائد الثورة الاسلامية يؤكد الدفاع عن حقوق الشعب الايراني بكل قوة

اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستدافع بكل قوة عن حقوق الشعب الايراني ، مشيرا الى الانجازات التي حققتها ايران على مختلف الاصعدة رغم مؤامرات وضغوط الاعداء.
وذكرت الوحدة المركزية للانباء ان قائد الثورة الاسلامية قال في كلمة القاها في مرقد الامام علي الرضا (ع) بمدينة مشهد المقدسة عصر الثلاثاء بمناسبة بدء العام الايراني الجديد, ان الشعب الايراني اثبت للعالم اجمع بانه قادر على فعل ما يريد رغم كل محاولات الاعداء لاحباطه، مجددا تأكيده على ان ايران لا تمتلك السلاح النووي كما ليست بصدد حيازته، لكنها سترد على العدو بنفس المستوى اذا ما شنّ عليها عدوانا.
رمز الخبر 1563053
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