قائد الثورة الاسلامية يؤكد الدفاع عن حقوق الشعب الايراني بكل قوة

اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستدافع بكل قوة عن حقوق الشعب الايراني ، مشيرا الى الانجازات التي حققتها ايران على مختلف الاصعدة رغم مؤامرات وضغوط الاعداء.