الرئيس محمود احمدي نجاد يهنئ روحاني لفوزه بالاستحقاق الرئاسي

وافادت وكالة مهر للانباء ،ان الرئيس محمود احمدي نجاد هنأ قائد الثورة الاسلامية والرئيس المنتخب حسن روحاني والشعب الايراني العزيزلنجاح الحدث الهام في تاريخ البلاد الا وهي الانتخابات الرئاسية.

وهنا الرئيس احمدي نجاد الرئيس المنتخب حسن روحاني داعيا الجميع ممن يهمه اعلاء مكانة ورفعة الجمهورية الاسلامية التعاون مع الرئيس الجديد منوها على انه واعضاء حكومته سيؤدون واجباتهم تجاه الشعب الايراني حتي اخر يوم من ولايته الرئاسية بكل امانة واخلاص./انتهى/