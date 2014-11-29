خط سكك حديد شرق بحر خزر سيدشن بحضور 3 رؤساء

وسيحضر مراسم تدشين هذا الخط الرئيسان التركمنستاني والكازاخي ايضا .

ويربط هذا الخط الحديدي المسماة بخط كركان – اينجه برون ايران بتركمنستان وكازاخستان ويبلغ طوله 908 كيلومترات في شرق بحر خزر ويقع 120 كيلومترا منه في كازاخستان و700 كيلومترا في تركمنستان و88 كيلومترا في ايران وسيربط بين دول جنوب شرقي آسيا والخليج الفارسي /انتهى.