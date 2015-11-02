  1. السياسة
٢ نوفمبر ٢٠١٥ - ١٤:٢٣

العبادي:

بغداد مؤمنة عسكريا 100%

بغداد مؤمنة عسكريا 100%

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، أن العراق حقق انتصارات باهرة في المعارك رغم الازمة المالية التي يمر بها، وفيما أشار الى تأمين بغداد عسكرياً بنسبة 100%، أوضح أن الحرب لها الأولية في الانفاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان العبادي قال في كلمة له خلال فعاليات افتتاح معرض بغداد الدولي بدورته الـ42 : إنه "رغم الأزمة المالية التي مضى عليها اكثر من عام حققنا انتصارات باهرة وحررنا مئات الكليومترات".

ودعا رئيس الوزراء العراقي جميع السياسيين الى الوحدة، مضيفاً: أن "الخلافات السياسية في العملية الديمقراطية أمر طبيعي، ولكن لا يجوز ان نختلف على خدمة المواطن والنهوض بالاقتصاد والاعمار والاستثمار واسناد مقاتلينا في الجبهات".

وأضاف العبادي: أنه "تم تأمين العاصمة بغداد عسكرياً بنسبة 100%"، مبيناً أن "الارهاب كان يهدد أطراف بغداد ويطلق القذائف على مناطق في العاصمة قبل عام من الان"./انتهى/

رمز الخبر 1858448

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