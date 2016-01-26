ايران تبدأ مناورات بحرية كبرى يوم غد الاربعاء

وقال الاميرال سياري ان هذه المناورات قد بدأت منذ يوم 20 يناير وان مرحلة انتشار القوات قد استكملت وان المرحلة التكتيكية ستبدأ غدا وستتضمن اطلاق الصواريخ وفي النهاية هناك مرحلة استعراض القطع البحرية.

واضاف الاميرال سياري ان الهدف الرئيسي من هذه المناورات هو اظهار قدرات ايران في ارساء الامن في البحار مضيفا بأن وحدات بحرية عدة تشارك في هذه المناورات وهي الغواصات والمدمرات وزوارق الصوريخ وسفن الاسناد وقوات المغاوير البحرية ووحدات الدعم والاسناد والوحدات القتالية ووحدات الاستخبارات والوحدات الطبية.

واكد الاميرال سياري على اهمية منطقة شمال المحيط الهندي لترانزيت السلع ونقل الطاقة قائلا ان انعدام الامن في المحيط الهندي يؤدي الى القرصنة البحرية كما يحصل في خليج عدن /انتهى/.