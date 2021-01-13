إنطلاق مناورات "اقتدار-99 " البحرية في سواحل مكران وشمال المحيط الهندي

و أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي المرحلة الأولى من المناورات، التي انطلقت دون اعلان مسبق، انتشرت وحدات القوة البحرية فوق السطح وتحت السطح والطيران التابع للجيش في منطقة المناورات لتبدأ مناوراتها وفقا للسيناريو المعد مسبقا.

وتشمل مناورات وحدات العمليات في السواحل والبحر، إطلاق صواريخ من طراز كروز البحرية سطح – سطح ، وإطلاق طوربيدات من الغواصات البحرية المحلية الصنع، وكذلك عمليات للطائرات بدون طيار .

وقال الأدميرال "حمزة علي كاوياني" ، المتحدث باسم المناورات البحرية، ان هذه المناورات تجري دون اعلان مسبق، حيث انتشرت الوحدات في منطقة المناورات في وقت قصير للغاية منذ إخطار الوحدات المشاركة.

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