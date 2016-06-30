حزب نداء الإيرانيين يدعو للمشاركة في تظاهرات يوم القدس العالمي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حزب نداء الإيرانيين (نداي ايرانيان) أصدر بيانا اليوم الخميس دعا فيه أبناء الشعب الايراني الى النزول للشوارع يوم غد الجمعة للمشاركة في فعاليات يوم القدس العالمي.

وأوضح البيان أن حضور الجماهير في فعاليات يوم القدس يثبت للعالم أن الشعب الإيراني يقف خلف قيادته الحكيمة وأنه يطالب بحقوق الشعوب الإسلامية وتحقيق الأمن والإستقرار في بلدان العالم الإسلامي.

وأكد بيان حزب نداء الإيرانيين أن وجود الكيان الصهيوني الغاصب في قلب الأمة الإسلامية لن يجعل المنطقة تنعم بالأمن والسلام وما نشاهده من قتل ودمار في المنطقة هو نتيجة لمؤامرات هذا الكيان وحلفائه./انتهى/