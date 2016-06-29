روحاني: شعارنا يوم القدس سيكون وحدة الأمة ودعم القضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس حسن روحاني دعا على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، الشعب الإيراني الى النزول يوم الجمعة للمشاركة في فعاليات يوم القدس العالمي، للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين والقدس الشريف.

وأضاف رئيس الجمهورية أن يوم القدس لهذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية حيث أن الكيان الصهيوني ومن خلال افتعال الحروب والأزمات داخل البلدان الإسلامية يريد أن يغطي على جرائمه البشعة.

واعتبر رئيس الجمهورية حسن روحاني أن تظاهرات يوم القدس ستكون ضربة موجعة لهذا الكيان الغاصب المحتل وأنها ستربك جميع حسابات أعداء الأمة الإسلامية./انتهى/